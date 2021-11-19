İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,0883
  • EURO
    12,5271
  • ALTIN
    664.176
  • BIST100
    1740.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki adama araba çarptı
Güncel

Yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki adama araba çarptı

Amasya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Meral (65), hafif ticari araç çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:52
ABONE OL

Kaza, dün Amasya- Tokat yolunda meydana geldi. Kent merkezine giden A.Ç.'nin (23) kullandığı 05 BA 890 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Aslan Meral'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Meral, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Meral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.