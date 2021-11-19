Yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki adama araba çarptı

DHA 19 Kasım 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:52

Kaza, dün Amasya- Tokat yolunda meydana geldi. Kent merkezine giden A.Ç.'nin (23) kullandığı 05 BA 890 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Aslan Meral'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Meral, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Meral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.