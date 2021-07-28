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Yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Ordu'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüsün çarpmasıyla altında kalan Türkan Zilan Yılmaz (7), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü İlhan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:16
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Kaza, öğle saatlerinde, Altınordu'ya bağlı Bucak Mahallesi Doktor Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. İlhan S., kullandığı 52 S 0145 plakalı minibüsle yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Zilan Yılmaz'a çarptı. Kazada Yılmaz, minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Zilan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü İlhan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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