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Türkiye bölgeye bomba yağdırıyor: Yolun sonu geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'de söylediği 'Yolun sonu geldi' sözlerinin ardından Suriye'nin kuzeyi yeniden vurulmaya başlandı. Suriye sınırında konuşlu bulunan fırtına obüsler tarafından Ayn El-Arab'ın güney kesimleri ateş altına alındı.

IHA22 Kasım 2022 Salı 16:05 - Güncelleme:
Türkiye bölgeye bomba yağdırıyor: Yolun sonu geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'de söylediği "Yolun sonu geldi" sözlerinin ardından Suriye'nin kuzeyi yeniden vurulmaya başlandı.

YOLUN SONU GELDİ! TÜRKİYE BÖLGEYE BOMBA YAĞDIRIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın açılışında yaptığı açıklamada, "Biz Suriye sınırlarımız hususunda her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla teröristlerin yanında, kendi askerlerine görüntü verenler için yolun sonu gelmiştir" ifadelerini kullanarak kara harekatı mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının tamamlanmasının ardından, Suriye sınırında konuşlu bulunan fırtına obüsler tarafından Ayn El-Arab'ın güney kesimleri ateş altına alındı.

Terör hedeflerinin yerle bir edildiği atışların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

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