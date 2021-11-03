YouTuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri tek tek cevapladı

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:48

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve YouTube iş birliğiyle, Kovid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, YouTube içerik üreticileri ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. "Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol" temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı.

Proje ile gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

- ÜNLÜ "YOUTUBER"LAR KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİNE SORDU

Hazırlanan videolarda, YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Kovid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu.

Bu sorulardan bazıları, "Kovid-19 gençleri daha az mı etkiliyor?", "BioNTech aşısı olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?", "Aşılar kısırlık yapar mı?", "Gençler Kovid-19'u kolay atlatıyor mu?", "Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?", "Kovid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?", "Yurt dışında yaptırılan Kovid-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi?", "Kovid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?", "Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?", "Gebeler ve emziren kadınlar Kovid-19 aşısı olmalılar mı?" oldu.

Orkun Işıtmak ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın, Enes Batur ile Prof. Dr. Ateş Kara'nın, Alper Rende ile Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın, Betül Çakmak ile Prof. Dr. Levent Akın'ın, Refika Birgül ile Prof. Dr. Hasan Tezer'in Kovid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalı ve YouTube Türkiye resmi kanalı ile "www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol" linkinden izlenebilecek.