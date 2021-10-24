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Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Yozgat'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

DHA24 Ekim 2021 Pazar 07:24 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 08:16
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile Muş Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpekler ile yapılan aramada kamyon kasasında kutular içerisine gizlenmiş yaklaşık 21 kilogram eroin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ POLAT'TAN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat ve Muş Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kentte yapılan operasyonda Avrupa ülkelerine gitmek üzere hazırlanan 20 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

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