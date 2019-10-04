Yozgat'ta bir terörist yakalandı
Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.
- AA
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde PKK/PYD-YPG üyesi bir teröristin bulunduğu tespit edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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