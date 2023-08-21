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Yozgat'ta feci kaza! 11 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 01:32 - Güncelleme:
Yozgat'ta feci kaza! 11 kişi hayatını kaybetti
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Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

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