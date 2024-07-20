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Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü

Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

IHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Akdemir Adıgözel (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı Mercedes marka otomobil, Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı Doblo marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden Ahmet Alperen Dolgun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobil sürücüsü ile Akdemir Adıgözel ise yaralandı. Aynı otomobil içerisinde bulunan Adil Adıgözel (52) ve Menekşe Adıgözel (50) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olan araç sürücüsü Akdemir Adıgözel, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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