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Yozgat'ta fırtına 1 kişinin yaralanmasına neden oldu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısından uçan molozlar, bir evin penceresinden içeri girdi, bir kişi yaralandı.

IHA06.02.2020  09:31 - Güncelleme: 06.02.2020  09:31

Edinilen bilgiye göre olay, ilçedeki Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Fırtınanın etkisi ile bazı binaların çatıları uçtu. Uçan bir çatının molozları tek katlı bir evin penceresinden içeriye girdi. Olay sırasında yatağında uyuyan O.Ö.(21) pencereden içeriye giren molozun kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Cemalettin Şahinkaya, gece çıkan rüzgarın şiddetli olduğunu belirterek, “Mahallede bulunan toplu konutların çatıları sürekli sıkıntılara neden oluyor. Gece çıkan rüzgarda çatıdan uçan tahta tek katlı evin penceresinden içeriye girdi. Bir vatandaşımız yaralandı. Yetkililerin tedbir almasını istiyoruz” dedi.

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