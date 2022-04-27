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Yozgat'ta jandarma köy okulundaki miniklerin yüzünü güldürdü

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, köy okulunu ziyaret ederek öğrencilere bayramlık giysi, boyama kitabı ve şeker dağıttı. Saray Yibitaş İlk ve Ortaokulu Müdürü Bekir Ercan öğrencileri sevindiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
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Jandarma ekipleri, "Çocuklar gülsün bayram olsun, çocukların bayramları şeker tadında geçsin" adlı proje kapsamında Yerköy ilçesindeki Saray Köyü Yibitaş İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 101 öğrenciyi bayramlık hediyelerle sevindirdi.

Ekipler, öğrencilerle bir süre sohbet etti, jandarma motosikletine bindirdi. "Nazik" isimli bomba arama köpeği ile gösteri yapan jandarma, çocuklara keyifli zaman yaşattı.

Daha sonra jandarma ekipleri, her öğrenciye özel hazırlanmış bayramlık giysi hediye etti, boyama kitabı ve şeker dağıttı.

Motosiklete binen öğrencilerden Yunus Emre Selçuk, büyüyünce asker olacağını söyledi.

Elif Tuğ da "Bize hediye verdiler. Bugünümüz çok güzel geçti, jandarmaya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Saray Yibitaş İlk ve Ortaokulu Müdürü Bekir Ercan ise öğrencileri sevindiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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