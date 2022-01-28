Yozgat'ta korkunç kaza: 3 ölü

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 22:06 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 22:06

Kaza, akşam saatlerinde Doğankent- Sorgun yolunda meydana geldi. Sorgun yönüne gitmekte olan M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu U.E.'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.