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Yozgat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kişi ve eski damadı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 02:06 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, K.G. aralarında husumet bulunan eski damadı O.A. hakkında polis merkezine şikayette bulundu.

Daha sonra Agahefendi Mahallesi'nde O.A. ile karşılaşan K.G. av tüfeği ile eski damadına ateş etti. Yaralanan O.A. da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kayınvalidesi N.G.'ye ateş ederek yaraladı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen O.A.'nın kardeşi A.A.'da elindeki bıçakla K.G'yi bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. ise A.A'yı elinden bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, K.G. ve O.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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