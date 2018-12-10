Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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