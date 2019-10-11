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YPG Süryanileri kalkan yapıyor

Terör örgütü PKK/YPG, Kamışlı’nın Süryani mahallelerini bombalayarak, Türkiye’nin yaptığı iftirasını atmaya çalıştı. Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Messo da teröristlerin hala Süryanilere zulmetmeyi sürdürdüğünü söyledi.

  • STAR ANKARA
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Fırat’ın doğusunda demografik yapıyı kendi yandaşları lehine bozan terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı başlayınca Hristiyan toplulukları, Süryanileri de hedef aldı. Terör örgütünün saldırılarını, Iraklı Keldaniler, Hristiyanlar ve Dünya Süryani Federasyonu kınadı.  Irak Hristiyan Vakfı (Iraqi Christian Foundation) resmi hesabında terör örgütünün kirli yüzünü ifşa etti. Yapılan açıklamada, Suriyeli Hristiyan toplulukların YPG’yi değil de Suriye devletinin kontrolünden yana olduğu belirtilerek, “Bu talepleri YPG/SDF tarafından reddedilen Hristiyanlar şimdi de savaşa zorlandığı” ifade edildi. 

YPG BOMBALADI

 İsveç merkezli Dünya Süryani Federasyonunun televizyon kanalı Assyria TV, kendilerine gelen ilk bilgilerde YPG’nin Nusaybin’i Kamışlı’nın Süryani mahallesinden bombaladığı belirtildi. YPG’nin bu tavrıyla Türkiye’nin atış yapıldığı yeri yani Süryani mahallesini vurmasının hedeflendiği belirtilerek, “Dünyaya Hristiyan mağdurlar propagandası yapmak istedi. YPG, Süryanileri Kalkan olarak kullanıyor” denildi.  

ZULME DEVAM EDİYOR 

Öte yandan Dünya Süryaniler Birliği (WCA) Başkanı Johny Messo, terör örgütü YPG/PKK’nın bölge halkına uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü belirterek Terör örgütünün hala Süryanilere baskı uyguladığını anlattı. Messo, “PYD/YPG, Süryanileri tehdit ediyor ve hala bazı çocukları onlara katılmaları için zorla alıkoyuyor. Bu sözde ‘kahramanlar’ savunmasız Süryanilere baskı yaptılar” dedi. 

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

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