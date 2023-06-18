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  • YPG'li sözde elebaşından itiraf: ''Türklere Ruslar da bir şey diyemiyor''
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YPG'li sözde elebaşından itiraf: ''Türklere Ruslar da bir şey diyemiyor''

YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Türkiye'nin operasyonları karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyledi. Sözde elebaşı Müslim konuşmasında, 'Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici.' dedi.

18 Haziran 2023 Pazar 16:50 - Güncelleme:
YPG'li sözde elebaşından itiraf: ''Türklere Ruslar da bir şey diyemiyor''
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Teröristlere göz açtırılmazken, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarla hain terör örgütüne darbe indiriyor.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün yayın organına açıklamalarda bulundu.

Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" diyen Müslim, "9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlamıyor" şeklinde konuştu.

"RUSYA VE İRAN BİR ŞEY DEMİYOR"

Müslim, Türkiye'ye yönelik Suriye yönetiminin bir şey yapamamasının yanı sıra Rusya ve İran'ın da aynı durumda olduğunu ifade etti.

Müslim, "Zaten Ruslar da, İran da bir şey demiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici. 9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayımlamıyor. Zaten Ruslar da, İran da bir şey demiyor"

  • Salih Müslim

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