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YPG'li teröristler 6 sivili katletti

Fırat’ın doğusuna düzenlenen operasyonla köşe sıkışan YPG/PKK sivilleri hedef aldı.

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Teröristler Suriye’de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin’in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı. Akçakale’deki saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş şehit oldu. Küçük Muhammed’in fotoğrafı, yürekleri dağladı.  Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Suriye’de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti. Saldırılarda Şanlıurfa’da 45, Nusaybin’de ise 24 kişi yaralandı. 
 

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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