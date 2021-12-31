İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2021 Cuma / 25 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4003
  • EURO
    15,1867
  • ALTIN
    780.817
  • BIST100
    1863.65
Güncel

YPG'li teröristler camileri cephanelik yaptı

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Kobani'de bazı camileri karargah ve mühimmat deposu olarak kullandığı ortaya çıktı. İbadete kapatılan camilerde, içeriden girilen ve değişik istikametlere doğru giden tüneller inşa edildiği öğrenildi.

Yeni Şafak31 Aralık 2021 Cuma 08:42 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 08:43
ABONE OL

TSK, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediği kentlerde sızmalara karşı yoğun tedbir alıyor. Teröristlerce kazılmış tüneller tek tek bulunup tahrip ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Daha önce Suriye'de eylem için okul ve hastaneleri karargaha çeviren PKK'lı teröristler, ibadethanelere de el koyuyor. Ayn El Arap'ta yeni tüneller tespit edildi. Bölgedeki bir caminin örgüt karargahı ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı, altına da değişik istikametlere giden tüneller kazıldığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE PKK'NIN KAZDIĞI TÜNELLER BULUNDU

Terör örgütü PKK, sivillerin kullandığı okul ve hastane gibi kamusal alanlara özellikle üslenip, sivil hassasiyetini ön planda tutan Türkiye'nin hava harekatlarından kurtulmayı amaçlıyor. Bu noktalara yönelik olası operasyonlar ise dünyaya "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla yansıtılıyor. Daha önce Afrin, Münbiç, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de de PKK'nın kazdığı tüneller bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.