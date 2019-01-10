PKK/YPG’li teröristler Münbiç sınırında hendek kazarken görüntülendi

Suriye’nin Cerablus kentine bağlı Sağir köyünün karşısında bulunan Alavat Dağındaki PKK/YPG’li teröristler iş makineleri ile hendek kazarken görüntülendi.

Münbiç sınırında görüntülenen çok sayıda terörist kürekle hendek kazarken iş makineleri ise hendeklerin önüne toprak yığdı.

ABD’nin bölgeden çekilme kararının ardından yalnız kalınca hendek politikasına tekrar dönen teröristler iş makineleri ve kazma kürek ile hendek kazarken İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından görüntülendi.

Öte yandan bir yanda hendek ve tüneller kazılırken diğer yandan bir grup teröristin ise hendek nöbeti tuttuğu görüldü.