YPG/PKK'lı teröristler Münbiç sınırında toplantı yaptı

Türkiye’nin Fırat’ın Doğusuna yönelik operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG/PKK tutuştu. İttifak arayışına giren teröristler Esad rejimi ve Rusya’nın kapsını çaldı. Geçtiğimiz gün Esad’la anlaştıklarını ve bölgeden çekileceklerini açıklayan teröristlerin kirli oyununu İhlas Haber Ajansı bozdu. Türkiye’den ve Amerika Savunma Bakanlığından peş peşe yapılan açıklamalarda YPG’nin bölgeden çekilmediği belirtilirken bir gurup teröristin Minbüç sınırında toplantı yapması açıklamaları doğrulattı.

Kameraya yansıyan o anlarda yaklaşık 20 teröristin hendeklerin başında uzun bir süre toplantı yaptıkları görüldü.