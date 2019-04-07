YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu görüntülendi
Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
- DHA
Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı.
Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.
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