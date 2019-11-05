YPG’nin İranlı üyesinden ‘Türklere saldırın’ talimatı
Barış Pınarı Harekatı sonrası kendilerine sahip çıkacak birilerini arayan terör örgütü YPG/PKK, Avrupa’daki yandaşlarını sahaya sürdü.
Çok sayıda ülkede sokaklara çıkan örgüt sempatizanları, Türklerin yaşadığı evlere, iş yerlerine ve elçilik binalarına saldırdı. Katıldığı programda bu konuya değinen Terör örgütü PKK/YPG’nin İranlı üyesi Hewin Argeş, Türkiye karşıtı protestoları yetersiz bulup özellikle Avrupa’da Kürtleri “Türkiye Büyükelçiliklerin yanı sıra Türk restoranları ve ticari merkezlerine saldırmaya” teşvik etti. Örgütün üyesi isim ayrıca Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete varan ifadeler de kullandı.
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