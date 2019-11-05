23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7326
  • 6,3815
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YPG’nin İranlı üyesinden ‘Türklere saldırın’ talimatı

Barış Pınarı Harekatı sonrası kendilerine sahip çıkacak birilerini arayan terör örgütü YPG/PKK, Avrupa’daki yandaşlarını sahaya sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çok sayıda ülkede sokaklara çıkan örgüt sempatizanları, Türklerin yaşadığı evlere, iş yerlerine ve elçilik binalarına saldırdı. Katıldığı programda bu konuya değinen Terör örgütü PKK/YPG’nin İranlı üyesi Hewin Argeş, Türkiye karşıtı protestoları yetersiz bulup özellikle Avrupa’da Kürtleri “Türkiye Büyükelçiliklerin yanı sıra Türk restoranları ve ticari merkezlerine saldırmaya” teşvik etti. Örgütün üyesi isim ayrıca Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete varan ifadeler de kullandı. 

Gezegendeki en hızlı uçaklardan biri! Batı için bir ´bilmece´... İşte özellikleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

Pakistan tazminat ödemekten Başkan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Pakistan tazminat ödemekten Başkan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

WhatsApp grubundaki paylaşımları tepki gören doktor açığa alındı

WhatsApp grubundaki paylaşımları tepki gören doktor açığa alındı

Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Dünyayı sarsan olayda kan donduran ayrıntılar! 'Ölüyorum, çünkü...'

Dünyayı sarsan olayda kan donduran ayrıntılar! 'Ölüyorum, çünkü...'
 

POPÜLER HABERLER

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA