YPG’nin İranlı üyesinden ‘Türklere saldırın’ talimatı

Çok sayıda ülkede sokaklara çıkan örgüt sempatizanları, Türklerin yaşadığı evlere, iş yerlerine ve elçilik binalarına saldırdı. Katıldığı programda bu konuya değinen Terör örgütü PKK/YPG’nin İranlı üyesi Hewin Argeş, Türkiye karşıtı protestoları yetersiz bulup özellikle Avrupa’da Kürtleri “Türkiye Büyükelçiliklerin yanı sıra Türk restoranları ve ticari merkezlerine saldırmaya” teşvik etti. Örgütün üyesi isim ayrıca Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete varan ifadeler de kullandı.