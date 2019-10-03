''YPG’nin varlığı bölgemizdeki kalkınmayı engelliyor''

Bilal, “En büyük hizmet su temini konusunda oldu. İlçe rejim ve PKK kuşatmasında olsa da hiç sular kesilmedi. Bölge halkına ayrıca ekmeği en düşük fiyattan vermeye gayret gösteriyoruz. Kentin güzelliğini korumak adına temizlik ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bilal, Mare’nin ülkenin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Tarım bölge halkının ilk geliridir. YPG, Marelileri ekonomik açıdan kuşatmak için tarım arazilerini bombalıyor. Varlıkları bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı engelliyor” diye konuştu.