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Terör örgütü YPG/PKK, Aynularab'da döşediği mayınlarla 8 sivili katletti

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab (Kobani) çevresine yerleştirdiği mayınların patlamasıyla son 1 ayda aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:13
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AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK'nın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab ilçesinin çevresine döşediği çok sayıda mayın bölge sakinlerinin korku kaynağı oldu.

Terör örgütünün, Aynularab'ın güneyindeki Şuyuh beldesi etrafına, doğusundaki Fırat nehri yakası boyunca ve Barış Pınarı Harekatı bölgesine sınır köylerin yakınlarına yeni mayınlar yerleştirdiği, Türkiye sınırına da yeni çok sayıda mayın döşediği öğrenildi.

Teröristlerin, bölgedeki sivil yerleşimlerin hemen yakınlarındaki mayınlarının infilak etmesiyle, son bir ayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK son dönemde mayınlama faaliyetlerine hız vererek Aynularab'ı 4 yönden mayınlarla çevrelemişti.

Terör örgütü, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği destekle Ocak 2015'te Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab'ı işgal etmişti.

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