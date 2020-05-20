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YPG/PKK Deyrizor'da sivillerin tarım arazilerini yaktı

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Deyrizor kentinde sivillere ait tarım arazilerini yakıyor.

IHA20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:19
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Suriye’nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor’de sivillere ait tarım arazileri yakıldı. Siviller tarım arazilerinin terör örgütü YPG/PKK’lılar tarafından yakıldığını söyledi. Deyrizor’da yaşayanlar YPG/PKK’lı teröristlerin özellikle hasat mevsimi yaklaşırken bu tür eylemleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini ve sivillere zarar vermeye çalıştıklarını söyledi. Olay yerine gelen siviller, kendi yöntemleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Terör örgütü tarafından tarlaları yakılan siviller bu yıl ekim yapamayacak.

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