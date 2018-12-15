YPG/PKK'lı teröristlerin son 3 yılda Türk karakollarını hedef aldığı 20 saldırıda 2 asker şehit oldu

Suriye'de yaşanan iç savaşı fırsata dönüştüren ve Türkiye-Suriye sınırının 480 kilometrelik bölümünü işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Türkiye toprakları için ciddi tehdit oluşturuyor.

YPG/PKK'lı teröristler son 3 yılda, Türkiye tarafına çok sayıda taciz ateşinde bulundu. Türkiye içinde sansasyonel eylemler gerçekleştirmek isteyen teröristlerin çabası, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu önlendi. Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa gibi sınır kentlerinden ülkeye sokulmak istenen çok miktarda patlayıcı, güvenlik güçlerince ele geçirildi. Eylem için Türkiye'ye gönderilen terörist ise Gaziantep'te yakalandı.

Eli kanlı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimi için Mardin sınırında kazdığı 5 tünel de güven güçlerince belirlenerek imha edildi.

- Zeytin Dalı Harekatı, YPG/PKK'ya darbe vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ise terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey batısındaki varlığını son erdirdi. Harekatın başladığı ve devam ettiği tarihlerde işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Teröristler, harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan toplu saldırıda bulundu.

Hatay ve Kilis'te sivillerin hayatını kaybettiği terör saldırıları şöyle:

- YPG/PKK'nın Reyhanlı ilçesine yönelik ilk saldırısında, otomobili ile seyir halinde olan 51 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares hayatını kaybetti.

- Teröristlerin 22 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yaptığı havan saldırısında ise bölgede trafo tamiri yapan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş yaşamını yitirdi.

- Terör örgütü YPG/PKK üyelerince Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ne gerçekleştirilen roket saldırısına uykuda yakalanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetti. Ağabeyi Bilgey Avlar yaralandı.

- Reyhanlı ilçesine teröristlerin gerçekleştirdiği diğer saldırılarda da 7 çocuk babası 68 yaşındaki Ahmet Şanverdi ile 8 çocuk babası Rıfat Sinirli yaşamını yitirdi. Emekli olan Sinirli'nin saldırı esnasında yoldan geçmekte olduğu öğrenildi.

- Camiyi hedef aldılar

Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarının, Kilis'te Çalık Camisi'ne gerçekleştirdiği roketli saldırıda esnaf Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tahir Tabbak öldü.

Teröristlerin Hatay ve Kilis'teki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında çok sayıda ev, araç ve iş yeri de hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

- Karakollara taciz ateşi

Terör örgütü YPG/PKK, 2015-2017 yıllarında Hatay ve Kilis sınırlarındaki hudut karakollarına 12 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2 asker şehit düştü, 1 asker de yaralandı.

Teröristler, 2017 yılı Nisan ayında Şanlıurfa'nın Akçakale-Suruç ilçeleri arasındaki bir tanka havan topu ile saldırdı. Herhangi bir kaybın yaşanmadığı saldırıya misliyle karşılık verildi.

Aynı dönemde YPG/PKK'lı teröristler Mardin'deki hudut karakollarına da 5 kez saldırıda bulundu. 3 askerin hafif şekilde yaralandığı saldırılara anında karşılık veren güvenlik güçleri, terör hedeflerini etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin, 2018 yılının Ocak ayında, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna iki gün üst üste açtığı taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

- Şehirleri kana bulayacaklardı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeden Türkiye'ye geçen Suriyeli 8 şüpheli 146 kilogram patlayıcı ile yakalandı. Teröristlerden biri ifadesinde, patlayıcıların bir kısmını dedektör köpeklerin bulmaması için pul biberle kaplayarak toprağa gömdüklerini itiraf etti.

Hatay'dan Gaziantep'e giden bir aracı, 8 Ağustos 2018'de şüphe üzerine durduran güvenlik güçleri, araçta 25 kilogram patlayıcı ele geçirdi. Suriye'den Hatay'a girdikleri belirlenen Suriyeli teröristlerin evinde yapılan aramada da 5 kilogram patlayıcı bulundu.

Gaziantep'te geçen ay terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Telabyad bölgesinden Türkiye'ye geçen ve canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen bir terörist yakalandı. Mardin'de de bir araçta yapılan aramada 247 kilo 8 gram patlayıcı ve düzenek ele geçirildi. Patlayıcıları, YPG/PKK işgalindeki Suriye topraklarından Türkiye'ye sokan teröristlerin, Türkiye'deki metropol şehirlerde eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kilis'e bağlı Bulamaçlı köyü kırsalında, terör örgütü YPG/PKK'ya ait 8 anti personel roketatar mühimmatı başlığı, 275 elektrikli fünye, 9 sevk fişeği ve 67 kalaşnikof tüfeği şarjörü bulundu.

- Türkiye'ye açılan 5 tünel bulundu

2016-2018 yıllarında da teröristlerce kazılan ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye'nin Kamışlı bölgesine açılan 35 metre ile 400 metre uzunluklarındaki 5 tünel bulundu. Tüneller, güvenlik güçlerince kapatıldı.