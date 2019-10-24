YPG/PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem papazın evini vurdu

YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde Süryani kilisesini terör üssüne çevirdiği anlaşıldı.

AA kameralarının görüntülerinde kilisenin bahçesinde teröristlerin havan topu saldırısı düzenlemek amacıyla kurdukları demir ayaklar dikkati çekti.

Rasulayn'ın YPG/PKK'dan kurtarılmasının ardından ibadethanelerine dönen Süryani Katolik Kilisesi'nin Rasulayn temsilcisi Fevvaz Abdülahed Ebu Selam, mabetlerinin zarar görmediğini ancak teröristlerin saldırısında papazın evinde hasar olduğunu aktardı.

Teröristlerin dini mekanları saldırı amaçlı kullanmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ebu Selam, şöyle konuştu:

"Kiliseye geldikten sonra bahçedeki havan toplarını gördük. 3-4 farklı yere konuşlandırılmış. Bunlarla sivilleri vuruyorlardı. Kilise içerisinde şu noktayı vurdular. Burada Baba Hanna (Kilise papazı) kalıyordu. Evini YPG/PKK vurdu."

AA, harekat sırasında teröristlerin Tel Abyad ve Rasulayn'da evlerin avlularından Türkiye'ye havan saldırısı düzenlediğine ilişkin görüntüler yayınlamıştı.

Tel Abyad'daki Ermeni kilisesinin de yine örgüt tarafından karargah haline getirildiğine ilişkin görseller AA tarafından paylaşılmıştı.

-SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA TEŞEKKÜR

Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932'de inşa edildiğini belirterek, "Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırdı. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü (SMO unsurlarına) teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Rasulayn'daki Kiliseler Caddesi'nde Süryani Katolik Kilisesi ile karşı karşıya bulunan Süryani Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisi Abdurrahman Diyab da bölgenin terörden temizlendiği sırada kiliselerin zarar görmediğini söyledi.

Diyab, "Biz buranın halkıyız. Çatışmalar sırasında evlerimizden dışarı çıkamamıştık. Özgür Suriye Ordusu (yeni ismiyle SMO) gelince ne keskin nişancı, ne terör ne de silah korkusu duyduk. Evlerimizden rahatça dışarı çıktık. Kiliseler Caddesi, bu sokak tamamen temiz. PKK PYD olsun, diğer terör örgütleri olsun, kim olursa olsun terör terördür. " şeklinde konuştu.

- "HRİSTİYAN KARDEŞLERİMİZİ EVLERİNE DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ"

SMO komutanlarından Seyf Ebu Bekir, kiliseyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Ebu Selam amcamıza teşekkür ederiz. Hristiyan kardeşlerimizi evlerine dönmeye davet ediyoruz. Rasulayn'daki Hristiyanları ve onların ibadethanelerini korumak bizim vazifemiz." dedi.

Ebu Bekir, YPG/PKK'lı teröristlerin kiliseyi karargah ve saldırı üssü olarak kullandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Rasulayn'ı terör örgütü PKK/PYD'den temizledikten sonra, ilçedeki ibadet mekanlarının tümünün korunması bizim sorumluluğumuz altındadır. Bütün Süryani, Hristiyan ve Ermenilere sesleniyoruz. Sizler bizim kardeşimizsiniz. Bölge terör örgütlerinden arındırıldı. Suriye halkı birdir. Biz inşallah güvenliği ve istikrarı tekrardan getireceğiz. Biz, Hristiyan kardeşlerimiz ve Ermeni kardeşlerimizin burada bulunmasından gurur duyarız."