YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu
Terör örgütü YPG/PKK, SDG saflarında Tel Rıfat'ta savaşmayı kabul etmeyen 500 Arap'ın silahına el koyarak örgütten uzaklaştırdı.
- AA
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde ABD desteğini alabilmek için kılıf olarak kullandığı SDGsaflarında savaştırmaya ikna edemediği 500 Arap'ı silahlarına el koyarak saf dışı bıraktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerde savaştırmaya ikna edemediği Arapların silahlarına el koydu.
YPG/PKK, SDG saflarındaki diğer Araplara gözdağı vermek için silahlarına el koyduğu 500 Arap'a hakaret ederek örgüt saflarından kovdu.
ABD desteğini alabilmek için SDG adını kılıf olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal altında tutuyor.
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