YPG/PKK yardım çalışanlarından 'haraç' alacak
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka ilçesindeki tüm yardım kuruluşlarının çalışanlarından haraç alacağını duyurdu.
- AA
Rakka'nın Tabka ilçesinde örgüte bağlı sözde yerel meclis, ilçedeki yardım çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapacaklarını açıkladı.
Açıklamada, kesintinin YPG/PKK'ya bağlı meclisin görevlendirdiği komite tarafından organize edileceği belirtildi.
Tabka, Mayıs 2017'de, Rakka il merkezi ise 17 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK'nın eline geçmişti.
YPG/PKK, Rakka'da bir yıldır işgal ve baskı düzenini sürdürüyor.
AA’nın harita ölçümlerine göre, YPG/PKK halihazırda ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28’ni işgal ediyor.
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