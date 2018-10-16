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YPG/PKK yardım çalışanlarından 'haraç' alacak

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka ilçesindeki tüm yardım kuruluşlarının çalışanlarından haraç alacağını duyurdu.

  • AA
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Rakka'nın Tabka ilçesinde örgüte bağlı sözde yerel meclis, ilçedeki yardım çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapacaklarını açıkladı.

Açıklamada, kesintinin YPG/PKK'ya bağlı meclisin görevlendirdiği komite tarafından organize edileceği belirtildi.

Tabka, Mayıs 2017'de, Rakka il merkezi ise 17 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK'nın eline geçmişti.

YPG/PKK, Rakka'da bir yıldır işgal ve baskı düzenini sürdürüyor.

AA’nın harita ölçümlerine göre, YPG/PKK halihazırda ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28’ni işgal ediyor.

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