'Öcalan düşecek' yazısını silmeye çalışan YPG'li teröristler SDG'li teröristi ve eşini infaz etti
Suriye'nin kuzeyinde Haseke ilinde 'Öcalan düşecek' yazısını duvardan silmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK üyeleri, SDG saflarında yer alan bir Arap savaşçıyla eşini sokak ortasında infaz etti.
- AA
Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka ilinde, terör örgütü üyelerinden biri, Arapça "Öcalan düşecek" yazısını silmeye çalışırken, olay yerinden geçen bir Arap çifti silah zoruyla durdurdu.
Kürtçe hakaret eden YPG/PKK'lı teröristlerin hırslarını olay yerinde durdurdukları Arap çiftinden aldığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Çiftin kullandığı motosikleti ayağıyla tekmeleyen YPG/PKK'lı bir terörist, daha sonra silahını çifte doğrultarak sorgusuz infaz etti.
Terör örgütü üyeleri, terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.
Katledilen erkeğin, YPG/PKK'nın ABD desteği almak için kılıf olarak kullandığı SDG'nin saflarındaki Araplardan olduğu öğrenildi.
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