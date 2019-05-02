'Öcalan düşecek' yazısını silmeye çalışan YPG'li teröristler SDG'li teröristi ve eşini infaz etti

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka ilinde, terör örgütü üyelerinden biri, Arapça "Öcalan düşecek" yazısını silmeye çalışırken, olay yerinden geçen bir Arap çifti silah zoruyla durdurdu.

Kürtçe hakaret eden YPG/PKK'lı teröristlerin hırslarını olay yerinde durdurdukları Arap çiftinden aldığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftin kullandığı motosikleti ayağıyla tekmeleyen YPG/PKK'lı bir terörist, daha sonra silahını çifte doğrultarak sorgusuz infaz etti.

Terör örgütü üyeleri, terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Katledilen erkeğin, YPG/PKK'nın ABD desteği almak için kılıf olarak kullandığı SDG'nin saflarındaki Araplardan olduğu öğrenildi.