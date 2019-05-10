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ÖSO, rejim güçleri ve YPG/PKK'nın saldırılarına misilleme yaptı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni vuran rejim güçleri ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerini hedef alan YPG/PKK'ya misilleme saldırıları düzenledi.

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ÖSO, dün akşam "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ni vuran Beşşar Esed rejimi askerleri ve müttefiki İran destekli yabancı terörist grupların Halep'te konuşlu olduğu noktalara saldırılar düzenledi.

Aynı saatlerde ÖSO güçleri, Afrin'in güneyinde işgal ettiği Kimar bölgesinden, ÖSO'nun kontrolündeki Afrin ve Azez ilçelerine saldıran terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerine topçu atışları gerçekleştirdi.

Beşşar Esed rejimi, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılarına devam ediyor.

YPG/PKK ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırdığı bölgelerindeki sivil yerleşimlere ve ÖSO mevzilerine sık aralıklarla saldırılar düzenliyor.

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