ÖSO, rejim güçleri ve YPG/PKK'nın saldırılarına misilleme yaptı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni vuran rejim güçleri ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerini hedef alan YPG/PKK'ya misilleme saldırıları düzenledi.