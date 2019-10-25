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YPG/PKK'nın el koyup karargah yaptığı evine, Barış Pınarı'yla kavuştu

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Rasulayn ilçesine dönen vatandaşlardan Muhammed Rummane, evini YPG/PKK tarafından karargaha çevrilmiş şekilde buldu.

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Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçesi sakinleri, YPG/PKK'lı teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor.

Rasuylan'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti.

Rummane'nin evine dönüşüne eşlik eden AA kameraları da o anları kaydetti.

6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi.

İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü.

- "Evimi karagaha çevirdiler"

Rummane, "Burası kendi ellerimle tasarladığım evim. Bu evi, 30 yıl önce kendi paramla satın almıştım, çocuklarım da bu evde yetişti. (YPG/PKK'lı teröristler) Evimi karargaha çevirdiler." dedi.

Evinin içerisinde dolaşan Rummane, "Bu da onların fotoğrafları. (Eliyle işaret ederek) Bu da onların tanrı olarak gördüğü terörist Abdullah Öcalan'ın posteri. Buraya duvara astıkları da onların pis bayrakları. (Diğer duvara dönerek) Bu poster de domuz Öcalan'a ait." ifadelerini kullandı.

Rasulaynlı Rummame, 2013'te Beşşar Esed rejiminin Rasulayn'dan çekilerek kontrolü YPG/PKK'ya verdiğini, teröristlerin de kendisini ve aile fertlerini ilçeden çıkardığını anlattı.

- "Buraların asıl sahibi bizleriz"

Yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Rummane, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rummane, "Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz." diye konuştu.

Evini dolaşmaya devam eden Rummane, "Şimdi çocuklarımın odasına giriyoruz. Canım çocuklarım bu evde doğdu. Bu oda çocuklarımındı, içerisinde yatakları, dolapları ve oyuncakları vardı. Şimdi işe bu pislikleri kendi gözlerinizle görmektesiniz. Duvarlara astıkları pislikleri görüyoruz. Buraya da pis domuz Abdullah Öcalan'ın posterini asmışlar. Allah'ın laneti üzerine olsun." sözleriyle tepki gösterdi.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Rasulayn'da sivillere ait evlerle cami ve kiliseler gibi pek çok mekanı karargah haline getirmiş, Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda üs olarak kullanmıştı.

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