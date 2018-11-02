Terör örgütü YPG/PKK'ya ekimde ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın ekim ayında da ağır darbe vurdu.

210 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ekim tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 5 güvenlik görevlisi ile 3 vatandaş tedavi altına alındı.

Ekim ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 210 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla örgüte hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 11 Ekim’de etkisiz hale getirilen iki PKK'lı teröristin, sözde Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve sözde Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 Ekim’de ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi.

Şehit güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit olduğu saldırının faili terörist K.B, 24 Ekim’de yaralı yakalandı.

Güvenlik güçleri, terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'yi 31 Ekim’de Şırnak kırsalındaki operasyonda sağ ele geçirdi.

Eli kanlı örgüt PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik ekim ayında pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda 687 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 125'i tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan 9 Ekim’de Batman'da, sözde İsveç sorumlularından H.B. 23 Ekim’de Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonlar hız kesmiyor

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha ediyor.

Yaz mevsiminde teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, sonbaharda da operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

- Ekim ayındaki terör saldırılarından bazıları

- Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim'de PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 8 asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 9 Ekim’de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Ekim’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.

- Siirt'in Pervari ilçesinde 20 Ekim’de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanan bir polis hastaneye kaldırıldı.

- Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında 23 Ekim’de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.