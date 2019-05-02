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Nisan'da gerçekleştirilen terör operasyonlarında 180 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik nisan ayında düzenlenen operasyonlarda 180 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya nisan ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 180 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 265 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Nisan ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 9 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

- TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIMLAR BİTME NOKTASINA GELDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK'nin son dönemde yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü nokta operasyonlar PKK'da çözülmeyi hızlandırırken, terör örgütüne katılımları da bitme noktasına getirdi.

Olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen kararlılıkla süren operasyonlarla bölücü terör örgütü ağır kayıplara uğrarken, örgütün elebaşıları arasında fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

- TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerinin etkili operasyonları sonrasında terör örgütü PKK'ya katılımın iyice düştüğü, teröristlerde moralsizlik ve huzursuzlukların baş gösterdiği, örgütten kaçışların arttığı ve sözde lider kadrosunun da bu duruma engel olamadığı tespit edildi.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürerken teslim olan teröristlerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kadın teröristlerin, bölücü terör örgütünde yaşadıkları şiddet ve taciz, teslim olan teröristlerin ifadelerinde öne çıkıyor.

Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Havin" kod adlı terörist, örgütte birçok defa taciz ve tecavüze uğradığını anlattı.

- MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİN PEŞİNİ YURT DIŞINDA DA BIRAKMIYOR

TSK, nisan ayında Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları düzenledi.

Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Harekatlarda teröristlerin barınma yerleri, silah ve mühimmatları imha edilerek bölücü terör örgütünün lojistik kaynaklarına ağır darbe vuruldu.

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