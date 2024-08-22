Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi bahçesi içerisinde yer alan Hamidiye Camii'nin imam hatibi Emrullah Kahraman, partinin Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari Sorumlusu Bülent Ustaosmanoğlu tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğradı.

Saldırıya tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "İmam hatibimize yönelik şiddet uygulayan, küfürler ederek tehdit eden bu saygısız ve çapsız kişinin meşum davranışı cezasız kalmamalıdır." diye konuştu.

Saldırıya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Medeniyetimizin yaslandığı en önemli kavram adalettir. Adaletini kaybedenlerin ayağını basacağı hiçbir sağlam zemini kalmamış demektir.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi bahçesi içerisinde yer alan Hamidiye Camiinin imam hatibi Emrullah Kahraman, partinin Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari Sorumlusu Bülent Ustaosmanoğlu tarafından cami bahçesinde sözlü ve fiili saldırıya uğrayarak tahkir ve darp edilmiştir. Hocamıza gerçekleştirilen hakaret ve darp eylemi hakikati bütün açıklığıyla ortaya serecek şekilde cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmış ve yargı süreci başlatılmıştır.

Cami adabına, imamın mesleki saygınlığına, siyasi parti etiğine uygun olmayan eylemin sahibi gücünü işgal ettiği makamdan almaktadır. Adı geçen parti yöneticisi Caminin parti bahçesinde olmasından dolayı cami hocamıza parti çalışanı muamelesi yapmak istemiş, bu yönde karşılık alamayınca da mobbing ve yıldırma uygulamıştır. Sistematik hale gelen baskı ve yıldırma son kertede ağır hakaret ve şiddete dönüşmüştür. İmam hatibimize yönelik şiddet uygulayan, küfürler ederek tehdit eden bu saygısız ve çapsız kişinin meşum davranışı cezasız kalmamalıdır.

Bizi en çok üzen şeylerden birisi de bu utanç verici eylemin rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın mahdumunun lideri olduğu bir partinin bahçesindeki bir camide ve o partinin genel sekreteri ve idari sorumlusu olan bir şahıs tarafından yapılmış olmasıdır. Medeniyet değerlerimizden beslenen / beslendiğini söyleyen mezkur siyasi hareketin, şahs-ı manevisine zarar veren, iddia ve ideallerini boşa düşüren, geleneği ve değerleriyle çelişen bu suça ortak olacağını ve failine müsamaha göstereceğini aklımızdan dahi geçirmek istemiyoruz.

Hal böyleyken ilgili partinin içinden çıktığı geleneğin haysiyetine uygun bir tavır sergileyerek bu ayrık otunu söküp atma noktasında şu ana kadar harekete geçmemesi bizim için hayal kırıklığıdır. Bununla birlikte geç de olsa "Asıl görevimiz, iyilikleri yürütecek, kötülükleri önleyecek bir adalet düzenini kurup yerleştirmektir." diyen Erbakan hocamızın fikrî ve siyasî mirasına uygun tavrın gösterilmesi konusunda umudumuzu kaybetmiş değiliz. İnanıyoruz ki, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan, içinden çıktığı siyasi ve fikri geleneğin haysiyetine uygun davranacak, meselenin gereğini yerine getirerek bahçesinde bitmiş bu zehirli otu söküp atacak, Emrullah hocaya ve onun şahsında 140 bini aşkın diyanet personeli camiasına olan özür borcunu ödeyerek helalleşmeye yönelik gerekli adımları atacaktır.

Bu vesileyle, bugüne kadar haksızlık karşısında dik duran ve hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerimizin hak ve hukukunu savunmada gözünü budaktan sakınmayan Diyanet-Sen olarak, Kıymetli hocamıza geçmiş olsun diyor, bu meş'um saldırıyı gerçekleştiren sözde siyasetçiyi kınıyor, saldırganın mensubu olduğu parti yönetiminden makamının gerektirdiği vakur ve haysiyeti göstermeyen şahısla ilgili derhal gerekli tasarrufta bulunmasını bekliyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna, üyelerimize ve ilgili herkese beyan ediyoruz.