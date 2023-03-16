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YSK: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “2018 yılında yapılmış seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması tespit edilmiştir” dedi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
YSK: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak
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YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, bugün yapılan kurul toplantısının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Ahmet Yener, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışma sonucunda 75 ülke, 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiş olup bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir."

Sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarının da belirlendiğini aktaran Yener, "Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir." dedi.

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