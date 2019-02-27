YSK 2019 seçmen sorgulama! 31 Mart 2019 nerede, hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağım?

Mahalli İdareler Seçimleri’nin yapılacağı 31 Mart 2019 tarihine sayılı günler kaldı. Yaklaşık 60 milyon vatandaş “Nerede, hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağım?” sorusunun yanıtını arıyor. YSK, seçmen sorgulama sayfasını vatandaşlara açmış durumda. İşlemlerini son güne bırakan vatandaşlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama işlemi hangi siteden ve nasıl yapılır? YSK’nın seçmenler için yaptığı açıklamaları haberimizde sizin için derledik. İşte detaylar...

31 MART 2019’DA NEREDE OY, HANGİ OKULDA VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmenlerin öncelikle "https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp" adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra açlan ekranda gerek eski tip nüfus cüzdanı gerekse yeni kimlik kartı ile sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İlgili bilgilerle "sorgula" butonuna tıklanıldıktan sonra hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bir başka seçmen sorgulama sistemi ise mobil uygulamalar. YSK seçmen sorgulama işlemleri için mobil uygulamaları da devreye soktu. Android ve İOS için hazırlanan mobil uygulamaları telefonunuza indirerek seçmen kaydınız ile ilgili gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.

Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin.

Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

OY VERME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

Aşağıdaki illerde 07.00 - 16.00 arasında oy kullanılacak;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 arasında gerçekleşecek.

ARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERİ

Saadet Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 1. sırayı aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 2. sırayı aldı.

Türkiye Komünist Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 3. sırayı aldı.

Vatan Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 4. sırayı aldı.

Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 5. sırayı aldı.

Hür Dava Partisi yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 6. sırayı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 8. sırayı aldı.

Demokrat Parti yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 9. sırayı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı.

İyi Parti, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 11. sırayı aldı.

HDP yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 12. sırayı aldı.

Demokratik Sol Parti yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 13. sırayı aldı.