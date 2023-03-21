İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0241
  • EURO
    20,4404
  • ALTIN
    1202.24
  • BIST100
    4957.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti
Güncel

YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını 'müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı' gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.

AA21 Mart 2023 Salı 10:48 - Güncelleme:
YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti
ABONE OL

Kurul, internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

- EKSİK EVRAK VEREN ADAYLAR

İrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan'ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

Duran Güveninir'in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten'in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş'ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.

Levent Akyollu'nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz'ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, 2 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • cumhurbaşkanı adaylığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.