İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6229
  • EURO
    21,3636
  • ALTIN
    1264.11
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

YSK Ahmet Yener: Veri girişinde aksama yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Yurt içi sandıklarda yüzde 71,64 yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76 açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12'dir” dedi.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 23:54 - Güncelleme:
YSK Ahmet Yener: Veri girişinde aksama yok
ABONE OL

YSK Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Yurt içinde yüzde 71,64 sandık açıldığını belirterek, "Yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76 açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12'dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimizde içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Şu an itibariyle veri girişinde herhangi aksama, ya da gecikme söz konusu değildir. Süreç önce sandık alanlarında, daha sonra ilçe ve il seçim kurullarında birleştirme yapılmakta. Herhangi bir arıza, gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklarımız açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

  • Ahmet Yener
  • sandık oranı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.