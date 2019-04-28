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YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını bu hafta karara bağlıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir, Maltepe ve Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle iptali için AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını bu hafta sonuna kadar karara bağlaması bekleniyor. YSK kararı kesin nitelik taşıyacak.

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İstanbul seçimleri için sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılmasını ara kararla isteyen YSK'nın, 20 Nisan'da İYİ Parti'nin sandık kurullarına dönük bir itirazını reddettiği ortaya çıktı. İYİ Parti, Bursa Mustafakemalpaşa'da 4 sandıkta görevli sandık kurulu başkanlarının aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde çalışan müdür ve müdür yardımcıları oldukları gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. Başvuruda, bu sandıklarda seçim iptali olursa seçim sonuçlarının değişeceği öne sürüldü. YSK, 20 Nisan'da sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların seçim takvimine göre 2 Mart'ta kesin olarak karara bağlanması nedeniyle 'tam kanunsuzluk' iddiasına ilişkin talebi oybirliğiyle reddetti. Kararda, "Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nun 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart'ta kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine" denildi.
 
İTİRAZLAR NEYDİ?
 
Hürriyet'in haberine göre; AK Parti'nin itiraz dilekçesinde 6 bin 539 sandık kurulu başkanı ile 13 bin 84 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı belirtilmişti. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listeleri, hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilerek YSK'ya gönderecek. MHP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, 1093 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970'inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı savunulmuştu. YSK, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları'ndan ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar vermişti. MHP ayrıca sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddia ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce araştırılıyor.
 

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