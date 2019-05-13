YSK, Demirci Beldesi’nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi
YSK, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi’nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
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