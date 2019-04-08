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YSK, Ankara'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin müracaatı üzerine Ankara'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı.
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün reddedildiği öğrenildi.
 
12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.

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