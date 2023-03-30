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YSK Başkanı Ahmet Yener adaylık itirazları hakkındaki kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığına karar verildi' dedi.

30 Mart 2023 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener adaylık itirazları hakkındaki kararı açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şunları kaydetti;

Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı ve bu nedenle Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yaptığı itiaz değerlendirilmiş, kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğu ile Millet Parti'sinin 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'nın kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre, Resmi Gazete'de geçici cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ilan edilmiş çarşamba saat 17.00 itibarıyla itirazlar sona ermiş yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan adaylığına itirazda bulunulmuş, kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede itirazlar reddedilmiştir.

  • Yüksek Seçim Kurulu
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