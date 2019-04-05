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YSK Başkanı Güven: İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 'Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım.' dedi.

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Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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