YSK Başkanı Güven: İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 'Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım.' dedi.
- AA
Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.
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