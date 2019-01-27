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YSK Başkanı Güven partilerin oy pusulasındaki yeri ile ilgili açıklama yapıyor

YSK Başkanı Güven partilerin oy pusulasındaki yeri ile ilgili açıklama yapıyor

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YSK Başkanı Güven partilerin oy pusulasındaki yeri ile ilgili açıklama yapıyor

Ayrıntılar geliyor...

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi'', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

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