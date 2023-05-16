İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7168
  • EURO
    21,4444
  • ALTIN
    1271.6
  • BIST100
    4552.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK Başkanı Yener duyurdu! 5 ülkedeki oy verme süreleri uzatıldı
Güncel

YSK Başkanı Yener duyurdu! 5 ülkedeki oy verme süreleri uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener; ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'daki ikinci tur seçimlerinde oy verme gününü 2 günden 5 güne çıkardıklarını duyurdu.

16 Mayıs 2023 Salı 17:01 - Güncelleme:
YSK Başkanı Yener duyurdu! 5 ülkedeki oy verme süreleri uzatıldı
ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen toplantıda ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme günlerinin 20-24 Mayıs olarak belirlendiğini duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli partilerin yurt dışında bazı ülkelerde oy verme süresinin uzatılmasına yönelik verdikleri dilekçelerin görüşüldüğünü ve taleplerin kabul edildiğini açıkladı. Yener, alınan karara göre ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme günlerinin 20-24 Mayıs olarak belirlendiğini duyurdu.

YSK Başkanı Yener konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitli basın kuruluşlarında kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerde oy verme gün ve saatlerine ilişki değişik açıklamaların bulunduğunu görmekteyiz. Kurulumuz Dışişleri Bakanlığının ve kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi'yle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş oldukları dilekçeyi ayrıca Avustralya Sidney'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı'yla Türk Hava Yollarıyla gerek iletişimlerini kurmuş ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İkinci tur oylaması on beş günlük bir süreç. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Bu nedenle sürenin kısalığı ve acil karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmelerin ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.