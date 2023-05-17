YSK Başkanı Yener: Sosyal medyada paylaşılan görseller bize ait değil

Yener, YSK Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Seçimlerde 298, 6271 ve 2839 sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamaların siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla sürdüğünü bildiren Yener, seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemlerinin de tüm aşamalarda siyasi partilerle SİPPORT üzerinden paylaşıldığını dile getirdi.

Sandık kurullarının kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluştuğunu aktaran Yener, şöyle konuştu:



"Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları, bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir."

Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet sürelerinin de kanunda ve seçim takviminde belirtildiğini anımsatan Yener, kurullarda yasa uyarınca siyasi parti temsilcilerinin yer aldığını, kurulların parti temsilcilerinin katılımıyla karar aldığını söyledi.

İl ve ilçe seçim kurulları kararlarına karşı da YSK'ye itiraz hakkının bulunduğuna işaret eden Yener, "Yüksek Seçim Kurulu'na yasa uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi katılmaktadır." bilgisini paylaştı.

#CANLI YSK Başkanı Ahmet Yener: Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. pic.twitter.com/JICFvHqzqp — 24 TV (@yirmidorttv) May 17, 2023

YSK'nin, önüne gelen itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracağını, sosyal medyada paylaşılanların YSK ile ilgisinin bulunmadığını, sürecin şeffaf bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri anbean SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır. Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulumuz, teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilere veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçlarını açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır."