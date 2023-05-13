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  • YSK Başkanı Yener, yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi
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YSK Başkanı Yener, yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium'da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
YSK Başkanı Yener, yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi
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Yener, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gelerek oyların muhafazası için alınan tedbirleri ve oy sayımı için yapılan hazırlıkları kontrol etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, güvenlik açısından tüm tedbirlerin alınıp alınmadığını yerinde görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanımız ve personelimiz tüm tedbirleri almışlar. Yarın oy sayımı öncesi teknik olarak gerekli ihtiyaçların tespiti yapılıp, gerekli destekler bugün sağlanacak. Yarın sorunsuz şekilde yurt dışı oylarımızın da saat 17.00 itibarıyla sayımına geçeceğiz."

Yener, yurt dışında oy verme oranının şu an yüzde 53 olduğu bilgisini paylaştı.

- GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA DEVAM EDİYOR

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz da "1 milyon 696 bin temsilcilik oylarımız var. Gümrüklerle beraber 1 milyon 817 bin yurt dışı oyumuz var. Gümrüklerde oy kullanma devam ettiği için bu sayı artacaktır." ifadelerini kullandı.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • 14 mayıs

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