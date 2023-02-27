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YSK bugün deprem bölgesine gidiyor

Seçimler için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde nasıl seçim yapılacağı ise merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu heyeti, inceleme yapmak üzere bugün bölgeye gidecek. Bölgedeki seçmenin durumu ve seçim güvenliği raporlaştırılacak.

TRT Haber27 Şubat 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
YSK bugün deprem bölgesine gidiyor
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Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da gözler seçime çevrildi. Yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu. Bu konuyu netleştirmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti.

YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Oluşturulan heyet, 11 ili ziyaret etmeye başlayacak.

Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

SANDIKLAR İÇİN KONTEYNERLER OLUŞTURULMASI GÜNDEMDE

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında.

Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLEBİLECEK

YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

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