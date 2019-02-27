YSK, CHP’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın itirazını reddetti

Mustafa Saruhan'ın, "Adli Sicil Kaydı nedeniyle" seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle, Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na Ak Parti tarafından yapılan itiraz başvurusu, oy çokluğu ile reddedilmiş, karara itiraz edilince konu İl Seçim Kurulu'nun gündemine gelmişti.

Geçmiş yıllarda Yalıkavak Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bazı uygulamaları nedeniyle "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamasıyla yargılandığı 3 ayrı davadan, toplam 13 ay 10 gün hapis cezası aldığı, bu kararların kesinleşerek yargılama faslının bittiğini tespit edilen Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmüştü. İlçede bomba etkisi yapan kararın ardından CHP, konuyu YSK’ya taşıdı. YSK’nın Mustafa Saruhan ile ilgili yapılan itirazı usulden reddettiği bildirildi.

Karardan birkaç saat önce açıklama yapan Saruhan, “Durumumda sakınca olsaydı halen kamu görevi yapıyor olmazdım. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün değerlendirmesini bekliyoruz"ifadelerini kullanmıştı.