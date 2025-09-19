İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

YSK duyurdu: CHP'nin kurultay itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisinin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verildiğini bildirdi.

AA19 Eylül 2025 Cuma 15:58 - Güncelleme:
YSK duyurdu: CHP'nin kurultay itirazına ret
YSK'nin, 15.30'da başlayan toplantısının ardından Yener, CHP kurultayının iptali istemine ilişkin kararı açıkladı.

Ahmet Yener, "Yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Bunun üzerine delege, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla itirazını YSK'ye taşımıştı.

